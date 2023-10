A Lugo si festeggia Nathalloween? Don Leo protesta: “Non ha senso anticipare”

Lugo (Ravenna), 26 ottobre 2023. “Questa proposta pare strabiliante e si capisce che ormai il Ferragosto è lontano e la voglia di Natale si fa impellente, ma quando arriverà Natale, se sarà già stato festeggiato, che cosa si celebrerà allora? Forse la festa dell’inverno, se di inverno potremo parlare”. Così don Leo, parroco della Collegiata e San Gabriele, dopo aver letto su un quotidiano locale che "quest’anno si festeggerà Halloween con le risorse del Comune in modo alternativo e originale… l’originalità e la novità sta nel Nathalloween, una festa di Natale anticipata. Scherza con i fanti lascia stare i Santi”.

Il Natale non è la festa della bontà - osserva il sacerdote - ma "un evento storico, dal quale infatti abbiamo ricominciato a contare il tempo. Un fatto in cui si ricorda un Dio che si è fatto bambino, uomo come noi, per farci diventare grandi come Lui, per celebrare ciò che di bello può rendere festosa la vita. Si può anche non credere nella divinità di Gesù, ma a quale scopo è così difficile ricordare invece che Halloween, ovvero dal suo termine originario All Hallows Eve, significa semplicemente: Vigilia di Ognissanti? Se ci ostiniamo a minare le nostre radici cristiane, organizzando eventi con queste tematiche, avremo solo il nulla”.

Con questo “non si è per niente contro la ‘sana baracca’ che si cita appunto nell’articolo, ‘dove arte e cultura si mescolano e grazie alle risorse del Comune si mettono in gioco per offrire un pomeriggio e una serata divertente’. Ma che cosa sarebbe ‘sano’? Siamo certi di investire per il vero divertimento?”.

Prosegue don Leo: “Chi crede capisce, chi non crede rispetti chi su Cristo ci ha investito la vita e si chieda se nella vita ha qualcosa che lo possa aiutare a superare con salda speranza il muro della morte. Essa, infatti, terrorizza tutti. Anche se la paura si può tentare di esorcizzare ballando fra lapidi e casse da morto finte, questo ci renderà veramente più saldi nel confrontarci con Sorella Morte? Ecco perché come educatore, non mi sento di dire che quel che si fa, lo si fa tanto per scherzare. Non possiamo lamentarci del nulla che sta invadendo le menti e i cuori dei nostri giovani se non abbiamo una proposta affascinante che possa destare la loro vita”.

Seguendo il senso della vigilia, negli ambienti della Parrocchia della Collegiata la sera del 31 ottobre, “anche quest’anno (…) si propone con successo la festa dei Santi. Un’occasione che sarà animata dalla Pellicanto Band, un gruppo musicale composto da genitori di una scuola di Bologna che investono il loro talento al servizio del fiorire dei loro figli. Censurare Cristo e ridurre la vigilia dei Santi ad una carnevalata di mostri, in cui si coinvolgono i bambini a trasformare la Rocca in un tenebroso castello, svuota l’uomo, mentre invece lo si può rendere sempre più capace di amare, di realizzare la fratellanza che il cuore di tutti cerca, che la natura umana desidera, ma non sa dare questo di per sé. Certo Dio ci ha fatti liberi e tutto è affidato alla libertà degli uomini. Liberi infatti siamo di verificare nella nostra propria vita la tenuta di questo avvenimento. Chi ha preso posizione ed ha accolto Cristo ha un’esistenza più luminosa. Ecco perché ci sono così care le luminarie natalizie, perché abbiamo tutti bisogno di luce interiore che illumini i nostri passi”.