Nati: "Fatto il possibile per la viabilità a Casola Ma ci servono fondi per proseguire i lavori"

Sono trascorsi tre mesi dalla notte in cui centinaia di frane hanno cambiato la faccia del territorio di Casola Valsenio e sono trascorsi 20 giorni da quando se ne sono andati i Vigili del fuoco e il Genio ferrovieri di Castel Maggiore, specializzati nei soccorsi alla popolazione e nel ripristino della viabilità. Ma nel comune collinare si è ancora ben lontani dal ritorno alla normalità e la gente si chiede preoccupata cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi col ritorno del maltempo. "Grazie al lavoro dell’esercito e dei Vigili del fuoco, le cui spese sono state coperte dalla Protezione civile e a quello di alcune ditte private che pagheremo grazie alle donazioni e fondi comunali – spiega il vicesindaco Maurizio Nati – siamo riusciti a far fronte ai lavori di somma urgenza, ristabilendo i collegamenti viari con le aziende, con gli allevamenti e i più importanti siti di lavoro agricolo come frutteti, seminativi e alcuni i castagneti. Ma si tratta d’interventi provvisori che impongono un transito limitato ai residenti e ai mezzi di pronto intervento e autorizzati, sia sulle strade comunali che su alcune provinciali".

Qual è la situazione attuale? "Non abbiamo ancora ricevuto i fondi per i lavori di somma urgenza già fatti e tanto meno possiamo disporre di comunicazioni ufficiali di assegnazione di fondi che ci permettano di impegnare le somme necessarie a proseguire i lavori. Così stiamo perdendo mesi importanti: col bel tempo sarebbe possibile sistemare il territorio, prima che ritorni il maltempo con gravi conseguenze perché gran parte dei lavori sono stati svolti con carattere provvisorio pur di ripristinare la viabilità".

Quali sono gli interventi più urgenti?

"La nostra attenzione è focalizzata sulla viabilità perché senza strade non ci può essere un futuro per la nostra agricoltura. Si tratta di regimentare le acque con la realizzazione di fossi e attraversamenti tombinati, mantenere e consolidare il fondo stradale e mettere in sicurezza con barriere laterali i tratti a rischio, ma per ora non ci sono fondi a disposizione e le ditte non possono intraprendere i lavori senza un preciso impegno dell’ente pubblico. Come amministratori pubblici siamo molto preoccupati dall’ipotesi di dover affrontare l’autunno in queste condizioni, come lo sono, ancor più, gli agricoltori e in particolare gli allevatori per l’eventuale rischio di non potere provvedere al trasporto e all’alimentazione dei loro animali".

Beppe Sangiorgi