‘Nati per leggere’ corso per i volontari

Corso al via per nuovi volontari di ’Nati per leggere’. "In questi anni – spiegano il Comune – la loro attività si è rivelata fondamentale per lo svolgimento di numerosi progetti locali dedicati alla lettura".

Il corso è organizzato dal coordinamento delle biblioteche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il Centro per la salute del bambino di Trieste, l’Associazione italiana biblioteche e l’associazione culturale Pediatri e il contributo del Rotary Lugo.

La scheda deve essere compilata online entro il 16 settembre. Saranno ammesi in 25, obbligatoriamente residenti in Bassa Romagna.

La scheda di preiscrizione è disponibile qui: https:docs.google.comformsde1FAIpQLSexJvgpica7ALxeyIyDX9q_xUsYUGi9wHN6ZG7BCCFONVwX4Qviewfo pli=1.

I partecipanti si impegnano a svolgere non meno di 20 ore complessive di volontariato entro il 2024.