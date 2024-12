’Naturale sconosciuto’, il rito sonoro di Gualtieri

Si intitola ’Naturale Sconosciuto’ ed è il rito sonoro che Mariangela Gualtieri – una delle autrici più significative e potenti dei nostri anni – porterà in scena al teatro Comunale di Russi oggi alle 20.45.

In questo rito sonoro la poetessa cesenate, con la guida di Cesare Ronconi, dà voce ai versi di ’Ruvido umano’ (Einaudi, 2024), li intreccia ad altri del passato e compone tutto in una partitura ritmica ben orchestrata, con il filo rosso di quanto il meraviglioso riveli.

"La meraviglia è in me sempre legata alla percezione del mistero che sta dietro le cose – spiega Gualtieri –. E quando questa percezione avviene – raramente, purtroppo, – fa scricchiolare tutto il nostro credo nella supremazia del visibile. Tutto si fa vacillante e a quel punto per me entusiasmante. È la più grande e più bella avventura, quella a ridosso di questo vacillamento, quando la così detta realtà si crepa, si fessura, e da quella fessura si coglie per un attimo qualcosa che pare stare fuori dall’ordinario. A volte ho l’impressione che noi, senza saperlo, facciamo esperienza per uscire dall’esperienza, per toccare quella soglia. E quella soglia è segnalata spesso dal tremendo o dal meraviglioso".

Mariangela Gualtieri è nata a Cesena e si è laureata in architettura allo IUAV di Venezia. Nel 1983 ha fondato, insieme al regista Cesare Ronconi, il Teatro Valdoca, di cui è drammaturga.

Costo del biglietto: da 15 a 22 euro. Vendita online su Vivaticket.com.

Prenotazioni telefoniche: 0544-587690 e/ via e-mail comunalerussi@ater.emr.it.