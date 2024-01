"Nautica, servono strutture e servizi"

Questa volta è il gruppo consiliare Lega di Cervia a sollevare la questione del diporto nautico. "Da anni traspare una mancanza di cultura marinaresca da parte delle Amministrazioni che si sono susseguite. Infatti poca è l’attenzione dedicata a questo settore importantissimo per la città, purtroppo sempre più compromesso da scelte sbagliate – spiegano i consiglieri Enea Puntiroli, Daniela Monti e Stefano Versari -. A supporto della nautica occorrono servizi e infrastrutture come gru e squeri, per permettere alle imbarcazioni di essere varate o alate, senza dimenticare officine per la manutenzione e negozi per gli accessori, cose che a Cervia sono ormai scomparse, mettendo in seria difficoltà il settore e i proprietari dei natanti. E non è sufficiente una manifestazione di spessore come quella dell’offshore per rilanciare e aiutare il settore in crisi". La nautica da diporto, infatti, è quella eseguita a scopo sportivo e ricreativo e viene effettuata da tantissimi appassionati, a bordo di imbarcazioni e natanti delle più svariate dimensioni, sia a vela che a motore, ed è un’attività fondamentale per una località marittima come Cervia, sia sul piano turistico che popolare. Sulle mancanze la Lega precisa poi alcuni temi già noti: "Un tempo esistevano diversi cantieri che garantivano servizi alla nautica da diporto. Quello di Fioravanti, noto maestro d’ascia specializzato nella creazione e manutenzione di imbarcazioni in legno, disponeva anche di una gru sotto al faro del porto canale per la messa in acqua delle barche. La cooperativa Sestante, a pieno regime, aveva 13 soci lavoratori che fornivano un servizio di lavaggio, rimessaggio e alaggio dei natanti, servizio ora non più disponibile, in quanto chiuso dall’amministrazione. La ditta Nautica 2000, già nautica Poletti, che forniva un servizio di gru, di assistenza e di vendita di forniture nautiche, ha chiuso la propria officina meccanica e cessato la propria attività a fine anno, e ora dovrà essere messa a bando. Il cantiere nautico De Cesari, altro fiore all’occhiello della nostra marineria, dispone di uno scivolo e di una gru, che non sono a uso pubblico, mentre i servizi della Servimar, sono a rischio. Infatti il futuro della società è legato al bando pubblico per la gestione del porto turistico, pubblicato nel 2018, e vinto da Arco Lavori, anche se ad oggi tutto è ancora incerto".

È chiaro che rendere un porto bello, curato e pieno, grazie alla creazione di posti barca e servizi a essi connessi, dona alla città un’immagine turistica speciale e attrattiva e un conseguente ritorno economico non solo per il comparto nautico. Oggetto dell’interrogazione della Lega a sindaco e giunta, dunque, sono diversi aspetti: ovvero "quando andrà a bando l’edificio che ospitava la Nautica 2000 e se lo stesso garantirà la continuità dei servizi fino ad ora forniti, oppure si opterà per un cambio di destinazione d’uso, a danno dei diportisti e non solo". Il documento prosegue poi con altri quesiti e cioè se sia intenzione dell’Amministrazione "abbattere il ponte Lelli per creare posti barca fino al ponte dell’ospedale, rendere nuovamente fruibile lo scivolo della darsena lato Milano Marittima, e se vi è la possibilità di attrezzare l’area dietro la chiesa di sant’Antonio a supporto di piccole imbarcazioni da diporto e posizionare una gru per la messa in acqua dei natanti".

Ilaria Bedeschi