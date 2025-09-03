Nave con munizioni al porto: "Transitata il 30 giugno e diretta in Israele senza autorizzazione"

Una nave che trasportava munizioni sarebbe transitata senza le necessarie autorizzazioni dal porto di Ravenna lo scorso 30 giugno. Una notizia diffusa da il manifesto, che ha causato l’indignazione del centrosinistra. "Secondo notizie di stampa, un carico di munizioni proveniente dalla Repubblica Ceca e diretto in Israele sarebbe transitato il 30 giugno dal porto di Ravenna a bordo della nave Zim New Zealand, senza la necessaria autorizzazione dell’Uama, l’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento del Ministero degli Esteri. Una vicenda gravissima, su cui ho presentato oggi un’interrogazione parlamentare ai Ministri degli Affari Esteri, della Difesa e dell’Economia e Finanze", dichiara l’onorevole del Partito democratico, Ouidad Bakkali.

"Dal 7 ottobre 2023 – prosegue Bakkali – il Governo italiano ha sospeso qualsiasi nuova autorizzazione all’esportazione di armamenti verso Israele. Se fosse confermato che il passaggio dal porto di Ravenna sia avvenuto senza alcun titolo autorizzativo, ci troveremmo di fronte a una palese violazione della normativa italiana ed europea. Per questo chiediamo al Governo di chiarire immediatamente come sia stato possibile un episodio simile, di accertare eventuali responsabilità e di garantire che simili violazioni non possano ripetersi. L’Italia non può violare la propria legislazione, i propri impegni internazionali e i principi costituzionali permettendo il transito di armamenti".

"La Global Sumud Flotilla – conclude la deputata – sta dando una lezione di civiltà a tutta la comunità internazionale e certamente a questo Governo silente e inerme di fronte al dramma palestinese e al progetto colonizzatore di Netanyahu che non ha più nulla a che fare con la liberazione degli ostaggi o la difesa di Israele. Chiediamo risposte, trasparenza e rispetto delle leggi". Il sindaco Alessandro Barattoni (che ha la delega al porto), ha scritto una lettera al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

Barattoni chiede "chiarimenti sulla prosecuzione della partecipazione di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, insieme al Ministero della Difesa Israeliano, al progetto Undersec - ottobre 2023 - settembre 2026 - riguardante l’implementazione di tecnologie per la sicurezza marina e sottomarina nei porti. Credo infatti sia giunto il momento di terminare la collaborazione con un Ministero che, mentre lavora con le istituzioni europee, si macchia ogni giorno di crimini verso persone innocenti. Allo stesso tempo, le chiedo una verifica e l’accertamento delle responsabilità se, come sembra, a fine giugno dal porto di Ravenna sono transitate armi destinate ad Haifa e quindi dirette in Israele".

"Non voglio che il nostro scalo, punto di riferimento dell’intera regione Emilia-Romagna, si renda complice del massacro che si sta compiendo a Gaza e non intendo in nessun modo alimentare il traffico di armi che contribuisce, ogni giorno, ad accrescere il numero di vittime". Il Ministero ha risposto a stretto giro di posta: "La gestione e il controllo delle attività portuali sono di competenza dell’Autorità di sistema portuale e degli organi preposti. I porti si governano con regole, non con polemiche". Il Ministero "non intende prestarsi a strumentalizzazioni politiche su temi delicati come questi. Vigiliamo sul rispetto delle normative".