Nave con piattaforma supera la zona Houthi

La nave "Yudin" ha superato indenne le zone a rischio del Mar Rosso interessate dai possibili attacchi degli Houthi. Per conto della ravennate ditta Micoperi svolgerà alcune operazioni necessarie alla nuova piattaforma del rigassificatore BW Singapore di Snam in costruzione a Punta Marina, Partita il 28 marzo dal Cantiere "Asyad" di Duqm, il suo arrivo all’imbocco del canale di Suez è previsto per domani, 9 aprile. L’imbarcazione raggiungerà il porto di Ortona per poi dirigersi verso Ravenna. Alla Petra installerà i pali su cui sarà posizionata la nuova piattaforma, le passerelle e le briccole d’ormeggio, quindi solleverà sui pali la piattaforma permettendo di montare su di essa le altre apparecchiature necessarie a garantire il funzionamento del terminale. Queste operazioni saranno completate entro la fine del 2024 e il rigassificatore entrerà in funzione nella prima metà del 2025.