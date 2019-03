Ravenna, 13 marzo 2019 - Incidente stamattina alle 7.30 lungo il canale Candiano all’altezza della curva di Marina di Ravenna dove sono ormeggiati i rimorchiatori della Sers.

Una nave in manovra è andata a collidere con un rimorchiatore ormeggiato aprendo una falla nello scafo da dove sta uscendo gasolio in mare. Sono in corso le operazioni per riparare e limitare il danno. Non ci sarebbero feriti