Nave di migranti a Ravenna: denunciati due presunti scafisti

Ravenna, 23 novembre 2023 – Sono stati denunciati, a piede libero dalla polizia di Ravenna, un 17enne egiziano e un 25enne sudanese con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

I due, che si trovavano sulla nave Geo Barents di Medici senza Frontiera, sbarcata ieri mattina a Porto Corsini, con a bordo 57 migranti (44 uomini e 13 minori), si presume che siano gli scafisti.

Dai loro telefoni sono trapelate delle immagini in cui li ritraggono alla conduzione del barcone. Anche nel precedente sbarco della Ocean Viking le forze dell'ordine avevano individuato i presunti scafisti sudanesi ma i due, rimasti a piede libero, avevano fatto perdere le loro tracce cosi' come quasi tutti gli altri migranti.Entrambi sono già stati sentiti in questura.