Ravenna, la nave di migranti ‘Humanity 1’ arriva il 25 aprile. Le ultime notizie

Ravenna, 23 aprile 2023 – La nave Humanity 1, con a bordo 69 migranti di cui 15 minori soli, arriverà al terminal di Porto Corsini la mattina di martedì 25 aprile, alle 8.30. Questa mattina si trovava a circa 10 miglia nautiche, pari a 18 chilometri, al largo della costa di San Cataldo di Lecce, con rotta nord-ovest, e viaggiava a una velocità di circa 9 nodi. La distanza da Ravenna era di 380 miglia nautiche, pari a 700 chilometri.

La situazione a bordo, come era emerso nei giorni scorsi, è complicata: “le persone soccorse hanno lasciato la Libia la notte prima del salvataggio e sono rimaste in mare per almeno 19 ore, completamente esposte alle intemperie su un piccolo gommone sovraffollato. Durante il giorno si sono sviluppati forti venti e onde alte”. “Al momento del salvataggio – spiegavano ancora dalla nave – tutti erano bagnati e infreddoliti, esausti e disidratati dal lungo viaggio. Diversi sopravvissuti erano in stato di shock psicologico, alcuni hanno l’ipotermia". Per questo le ong Sos Humanity, Mission Lifeline e Sea Eye hanno deciso di avviare un’azione legale presso il Tribunale Civile di Roma "contro la politica sistematica delle autorità italiane di assegnazione di porti lontani" perché auspicavano che la nave riuscisse a sbarcare in un porto del Sud Italia.

I 69 migranti a bordo della ‘Humanity 1’ (di cui 34 con un’età compresa tra 18 e 25 anni, 14 tra 26 e 40 anni e 3 con più di 40 anni più 18 minori non accompagnati tra i 14 e i 17 anni) sono di nazionalità eritrea, gambiana, gahanese, guineiana, maliana, nigeriana, senegalese, sudanese.

La cabina di regia in Prefettura sta coordinando tutte le fasi preliminari per lo sbarco e le attività necessarie per l’accoglienza e la distribuzione sul territorio Regionale secondo il piano di distribuzione predisposto dalla Prefettura di Bologna, mentre i 18 minori non accompagnati resteranno quasi tutti a Ravenna: saranno collocati in 15 presso il Nuovo Villaggio del Fanciullo, e 2 presso la cooperativa Il Solco e 1 nella rete Sal Nazionale. Entro oggi saranno ultimati tutti gli allestimenti al porto.