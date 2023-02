Nave-officina varata ai Piomboni

Ai primi di maggio del 1975 dai cantieri dei Piomboni, alla darsena S. Vitale, fu varata la motonave ‘Pietro Alpi’ attrezzata come nave officina per la sfogliatura dei grossi tronchi di legno. Era stata commissionata dall’azienda Alpi di Modigliana e portava il nome del capostipite della famiglia modiglianese che nel 1919 aveva fondato l’industria manifatturiera. La nave, lunga 87 metri e larga 17, era destinata al porto di Douala, in Camerun dove l’azienda, guidata dal figlio Valerio, aveva appena avviato il primo stabilimento estero per l’approvvigionamento diretto della materia prima.

A cura di Carlo Raggi