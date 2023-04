Navetta per Casa della salute e Centro Nord

Un nuovo autobus gratuito accenderà i motori a partire da mercoledì 12 aprile: il percorso è stato svelato ieri in Comune dal sindaco Massimo Isola e dall’assessora alla Mobilità Milena Barzaglia. Al loro fianco le dirigenti per smart city e mobilità Nadia Carboni e Silvia Vassura, e il presidente della Cooperativa trasporti di Riolo Davide Missiroli, che sono entrati nei dettagli della linea che collegherà la stazione ferroviaria alla Casa della salute, attraverso buona parte della porzione nordovest dell’area urbana. Gli autobus – mezzi da 29 posti, accessibili ovviamente anche ai disabili – percorreranno il tragitto ‘principale’ di 6,5 chilometri in 25 minuti, mentre nella sua versione più lunga, che tocca la zona industriale ed è pensato principalmente per i lavoratori (con tre passaggi giornalieri alle 7.31, alle 17 e alle 19.18) viaggeranno per poco meno di dieci chilometri. Punto di partenza è il piazzale della stazione: dal primo bus delle 7.31 all’ultimo delle 19.18 sono previste diciassette corse. La rotta consentirà ai mezzi di caricare passeggeri in via Laghi, via Dal Pozzo, via Cittadini, via Malpighi e via Donatello, per poi raggiungere la Casa della salute di via della Costituzione. Da qui il bus proseguirà il suo tragitto verso via Naviglio, via XX settembre, corso Garibaldi e via IV novembre, per poi raggiungere di nuovo la stazione. Tre delle corse – il cui percorso coincide con quello della linea 192 che collega Santa Lucia a Faenza – effettueranno un tragitto più lungo, spingendosi fino al polo Ausl di via Oberdan e alla Fiera (dove sorgerà la seconda Casa della salute).

"Questa linea gratuita in viaggio attraverso la città, fortemente richiesta dai cittadini anche attraverso una raccolta firme", spiegano il sindaco Isola e l’assessora Barzaglia, "è la quarta dopo quella storica di Green-go Bus e le due da poco inaugurate per collegare al centro il Borgo e Santa Lucia – che ci risultano essere state da subito apprezzatissime. Faenza è ora la città romagnola con più linee a libero accesso, finanziate attraverso gli introiti del piano sosta: quello che il Comune incassa da chi raggiunge il centro della città in auto viene reinvestito per consentire a più persone di arrivare con i mezzi pubblici". Per i primi mesi il servizio risulterà attivo in forma sperimentale, in modo da poter attuare eventuali perfezionamenti. L’investimento a bilancio per il 2023 in fatto di trasporto pubblico si aggira sul milione e 350mila euro, pressoché equamente suddiviso fra trasporto scolastico e mezzi pubblici.

La segretaria e consigliera comunale della Lega Faenza, Roberta Conti, in una nota ha ringraziato i "tanti cittadini che hanno sostenuto la raccolta firme promossa dalla Lega" grazie alla quale è stata attivata la navetta. Soddisfatto anche il parlamentare e segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone: "Ora puntiamo a una pianificazione dei lavori per ripristinare strade dissestate e segnaletica carente".

Filippo Donati