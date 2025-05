Nazionale e Teodorico. È la Notte dei Musei

Il mausoleo di Teodorico (nella foto) e il Museo nazionale di Ravenna aprono in orario serale, con biglietto a un euro, in occasione della Notte Europea dei Musei in programma domani. L’apertura serale al mausoleo di Teodorico sarà dalle 20 alle 23 (ultimo accesso alle 22.30), mentre alle 21 è prevista la visita guidata con la direttrice, Sandra Manara e alle 22 visita guidata con Nicola Leoni. L’apertura serale al Museo nazionale di Ravenna, invece, è dalle 20.30 alle 23.30 (ultimo accesso alle 23). Alle 21 per ‘Amici animali’ è prevista una mini-visita e laboratorio per bambini, con Maria Vittoria Misuraca e Roberta Nanni e una visita guidata alla sala di San Vitale e San Michele con la direttrice, Serena Ciliani. Alle 21.45 c’è ‘Di leoni e di pace’, visita tematica con Elisa Emaldi.

La Notte dei Musei, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, giunge quest’anno alla ventesima edizione. Alla manifestazione, promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, partecipa come di consueto il Ministero della Cultura, con l’apertura serale di musei e luoghi della cultura statali al costo simbolico di un euro (eccetto le gratuità previste per legge). Le aperture straordinarie sono arricchite da eventi e iniziative per promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea.