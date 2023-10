Nazionale italiana sindaci a Melk. In campo anche Bassi ed Emiliani

Nei giorni scorsi due belle iniziative hanno coinvolto la Nazionale italiana sindaci, dove militano i primi cittadini di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno, Daniele Bassi ed Enea Emiliani. A Melk, comune austriaco di poco più di cinquemila abitanti situato nell’omonimo distretto, in Bassa Austria, del quale è capoluogo, si è disputata l’Alpen Cup, a cui partecipano le nazionali sindaci dei territori alpini (quest’anno Italia, Austria, Germania e Sud Tirol).

La nostra rappresentativa, che ha visto in campo i due sindaci romagnoli, nei giorni scorsi si è aggiudicata per la quinta volta la competizione. Sempre la Nazionale italiana sindaci (Nis) il martedì successivo, alla presenza di Daniele Bassi, ha partecipato a un’importante e significativa iniziativa, accogliendo nel Comune di Caravaggio, situato in provincia di Bergamo, una delegazione composta da 36 persone, tra cui venti primi cittadini, provenienti dall’Ucraina.

In mattinata si è svolto un incontro di calcio tra la Nis e i sindaci ucraini, ospiti di Interello, il centro sportivo dell’Inter, alla presenza dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta.

Dopo la partita, terminata in parità con il punteggio di 4 a 4, le delegazioni sono state invitate a palazzo Marino, ospiti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, alla presenzadel ministro per lo Sport, Andrea Abodi, del direttore generale della Figc Marco Brunelli e dell’ex pallone d’oro Andrij Shevchenko (l’attaccante ucraino, ritenuto tra i più forti di ogni epoca, che nel 1999 approdò al Milan, in cui militò per sette stagioni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una Uefa Champions League e una Coppa Italia), grande amico del sindaco di Verona Damiano Tommasi, ex calciatore professionista (esordì in serie A con la Roma, compagine della quale è stato fu più volte capitano realizzando 21 reti in 351 presenze ufficiali tra campionato e coppe), dal 29 giugno 2022 sindaco di Verona nonché attuale presidente della stessa Nazionale italiana sindaci.

"L’occasione – ha dichiarato il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi – è stata propizia per rafforzare l’impegno e la volontà di intensificare i rapporti di amicizia e vicinanza con un popolo martoriato da una guerra assurda". "La gratitudine espressa dai colleghi ucraini per l’amicizia dimostrata dalla ‘famiglia’ Nazionale italiana sindaci – ha aggiunto Bassi – rafforza un legame, nato nel 2016 durante i campionati europei svoltisi in Repubblica Ceca, che coinvolgerà in modo sempre più importante i nostri territori". Dal 2002, anno in cui è nata, la Nazionale italiana sindaci ha fino ad ora contribuito a raccogliere, a scopi benefici, addirittura circa un milione di euro.

Luigi Scardovi