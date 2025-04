Michele di Giosa si trova a Ravenna per la prima volta, per una visita in giornata insieme a un’amica che abita nel forese. "Sono venuto a trovarla e abbiamo approfittato della bella giornata per fare un giro a Ravenna. Non l’avevo mai vista, ma ha centrato le mie aspettative. La immaginavo esattamente così, perché conosco molti paesi limitrofi e devo dire che tutti si assomigliano molto. È stato un giro veloce, ma piacevole. Abbiamo passeggiato per il centro storico e visto le piazze, la Tomba di Dante Alighieri e le vie principali. Ne ho apprezzato la tranquillità. Se tornerò in futuro, dovrò vedere anche i mosaici. Ma per il momento, alla Tomba di Dante do un bel 9".