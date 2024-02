"Nebbia fitta e temperature da metà aprile"

Se si escludono i rilievi e la pedecollinare faentina dove (ad eccezione di ieri) si sono raggiunte temperature tipiche di metà aprile, sulla restante parte della provincia e in particolare nella Bassa Romagna da circa una settimana, durante le ore notturne e nella prima parte della mattinata, a farla da padrona è stata spesso la nebbia.

"In effetti – spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro – l’alta pressione subtropicale che insiste da una ventina di giorni, rappresenta lo scenario ideale per la formazione della nebbia in pianura e lungo la costa. Nelle alte pressioni l’aria si muove dall’alto verso il basso e tende a comprimere, non riscendo a disperdersi come in condizioni ‘normali’. L’alta pressione determina poi calma di vento o comunque venti deboli. La conseguenza è che di notte il suolo si raffredda molto, raffreddando a sua volta gli strati d’aria che sono a contatto. Al punto tale che, se si raggiunge una determinata temperatura, il vapore acqueo contenuto nella massa d’aria condensa sulle impurità (polvere, fumi, particelle igroscopiche) presenti in atmosfera, formando delle microscopiche goccioline, che altro non sono che nebbia. Si parla di semplice nebbia quando la visibilità è compresa tra 200 e 1000 metri, di nebbia spessa o fitta quando la visibilità è compresa tra 40 e 200 metri e di nebbia densa quando è inferiore ai 40 metri".

Dall’inizio dell’inverno meteorologico (1° dicembre), osserva l’esperto, "se prendiamo come riferimento la stazione meteo di Alfonsine, la cui serie storica è piuttosto lunga, si sono registrati 30 giorni di nebbia: 10 a dicembre, 14 a gennaio e 6 a febbraio. E’ bene sottolineare che si definisce ‘giorno con nebbia’ anche se il fenomeno fa soltanto la sua comparsa; non è quindi necessario che insista per tutta la giornata. Sempre considerando Alfonsine, la media trentennale (1991-2020), in questo caso riferita ai 12 mesi, è di 70 giorni con nebbia, mentre quella invernale (1° dicembre-1° marzo) è di 32 giorni".

Pierluigi Randi spiega poi che "il fenomeno nebbia è in calo. Negli anni Novanta la media nei 12 mesi era infatti superiore agli 80 giorni, mentre negli ultimi anni è scesa intorno ai 55: in 3 decenni abbiamo quindi ‘perso’ circa 25 giorni con nebbia. Una curiosità: sempre nell’ultimo trentennio, l’anno più nebbioso è stato il 1994 con 113 giorni di nebbia, mentre quello meno nebbioso è stato il 2012 (44 gg)".

Previsioni? "L’alta pressione comincia ad invecchiare e resisterà ancora un paio di giorni. Nel fine settimana arriveranno correnti atlantiche con deboli/moderate piogge intermittenti. Le nebbie diminuiranno, anche se non è escludere che tra una perturbazione e l’altra possa fare anche solo per poche ore la sua comparsa. Infine le temperature rimarranno molto miti".

Luigi Scardovi