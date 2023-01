Necessario ampliare il parcheggio Giustiniano

Nel mese di ottobre presentammo un’interrogazione al fine di conoscere la posizione della giunta su vari aspetti che ritenevamo critici per il rilancio del centro storico di Ravenna, su alcuni di questi abbiamo ricevuto risposta.

Sfortunatamente non siamo pienamente soddisfatti della risposta ricevuta, in particolare per il tema della carenza dei parcheggi e in relazione alle proposte di ampliamento del parcheggio Giustiniano.

A nostro parere si evidenzia infatti con forza la necessità di incrementare la disponibilità di posti auto al servizio del centro storico. Durante le festività natalizie la carenza di posti auto in centro è risultata sempre più evidente, molti cittadini preferiscono infatti fare acquisti nei centri commerciali dove il parcheggio è gratuito e sempre disponibile, al contrario di come accade in centro, penalizzando quindi le micro e piccole attività già massacrate dal commercio on-line.

La Lega è da sempre al fianco dei lavoratori, soprattutto i piccoli commercianti che rendono ricco e vivo il centro di Ravenna; pertanto, in relazione al parcheggio Giustiniano chiederemo la preparazione di un progetto di ampliamento da sottoporre al giudizio della soprintendenza dei Beni culturali al cui parere sono vincolati i progetti della zona.

Gianfilippo Nicola Rolando

e Giacomo Ercolani (Lega)