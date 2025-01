"Necessario fare un passo in più"

"Ho aperto la libreria nell’estate del 2010, quindi sono già passati quasi quindici anni. Ho scelto questo quartiere perché ci si può trovare quasi tutto quel che serve, è molto frequentato da chi ci vive e molto comodo per chi ci arriva. Sono soddisfatto nel complesso, ho tanti clienti tra i residenti ma c’è chi arriva qui anche da altre zone della città, approfittando della facilità di parcheggio. La collaborazione tra i vari commercianti è stata una sorpresa. Conoscevo la festa del quartiere ma non credevo che ci fosse così tanta voglia di fare. Negli ultimi anni poi, con la ‘Caccia all’uovo’ per Pasqua e gli eventi natalizi, stiamo cercando di fare un passo in più".