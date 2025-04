Necessario ricordare la Shoah: "Serve a trarne insegnamenti"

Ogni anno al rientro delle vacanze natalizie a scuola si preparano le attività per ricordare la Shoah e questo è quanto insegnamento ci ha dato questo lavoro. "Dalla classe prima alla quinta" scrive Matteo "si legge, si ascolta e si vede l’orribile fine degli ebrei e di tutti quelli che per qualsiasi motivo erano etichettati come diversi". Alessandro e Carlotta: "Non abbiamo visto quest’anno immagini e film ma abbiamo parlato tanto delle sofferenze per le ingiustizie di tutti gli uomini, donne e bambini del tempo". Cami, Greta, Naveen e Antonio: "Abbiamo compreso come anche oggi tanti altri soffrono nello stesso modo. Anche se oggi non ci sono più campi di concentramento, le discriminazioni non sono sparite".

Leo, Antony, Martina, Clova e Nico: "A volte, le persone vengono trattate in modo ingiusto per la loro origine, religione e per il loro aspetto fisico. Succede a scuola, a lavoro o dove si pratica uno sport. Parole cattive, azioni violente, ma anche comportamenti feriscono la dignità delle persone. Sara, Elena, Jasin e Alessia: "La Shoah ci insegna che ogni tipo di violenza fisica o morale dei nostri tempi è un orrore. Le false informazioni, le accuse ingiuste, come è successo durante il periodo della Shoah quando le persone venivano accusate ingiustamente e trattate come inferiori, feriscono le persone, le fanno sentire sole e impotenti, distruggono e tolgono loro la dignità". Xhoel, Giulia, Lena e Chiara: "Ci siamo documentati: spesso la dignità umana è uccisa dalle bugie e dal desiderio di prevaricare sull’altro. Tanti sono nella realtà di oggi gli indifferenti alle sofferenze di chi subisce. Tanti si sentono superiori ad altri, non usano armi o camera a gas ma la lingua. Li infamano, li giudicano, li offendono per gelosia e invidia di non essere al centro dell’attenzione, come invece lo sono le persone rispettate, ammirate, che si relazionano amichevolmente con tutti e che riescono bene in tutto quel che fanno".

Vincenzo, Alessio, Alex e Isa: "In molti Paesi si uccide per poco, anzi pochissimo! Morire per avere le proprie idee o per appartenere ad una cultura diversa è assurdo, orribile, ripugnante, stupido e insensato. Come nel passato gli ebrei venivano arrestati e deportati in campi di concentramento, così anche oggi nelle diverse guerre che ci sono sulla Terra sentiamo dai telegiornali di prigionieri di guerra che vengono feriti nel corpo e nella dignità. Per fortuna in Italia la nostra Costituzione ci protegge e ci garantisce i diritti fondamentali che ogni giorno dobbiamo difendere". Tutti: "Ogni anno è importante parlare della Shoah per non dimenticare mai ciò che può succedere quando la cattiveria, l’ingiustizia e l’odio diventano modi di essere. Se vogliamo un mondo migliore dobbiamo avere rispetto per gli altri, prediligere l’onestà delle nostre azioni e senso della giustizia".

Classe 5ª C Primaria di Mezzano; Insegnante Paola Gambino; alunni: Isabella, Clova, Maya, Alessio, Carlotta, Vincenzo, Chiara, Antony, Lena Giulia, Greta, Matteo, Alex, Antonio, Martina, Sara, Naveen Elena, Jasin, Camilla, Leonardo, Alessia, Xhoel, Niccolò, Alessandro.