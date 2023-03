"Necessario un intervento sul cuneo fiscale"

La riforma del sistema tributario presentata nei giorni scorsi dal Governo, è nata senza un confronto programmato e strutturato con le parti sociali (...). Il testo presentato non rimodula verso un modello proporzionale l’imposizione sulle attività finanziarie, che rimarranno convergenti alle aliquote marginali. (...) Al contrario, una revisione del modello di tassazione sugli utili da attività finanziarie, insieme ad una reale lotta all’evasione fiscale, capitolo assente nel documento, consentirebbero di ricavare un gettito utile alla riduzione del cuneo fiscale, che resta per Legacoop Romagna uno dei primi obiettivi da perseguire. Ridurre il costo del lavoro, infatti, sarebbe fondamentale per la tenuta delle imprese e, finalmente, consentirebbe un immediato ristoro alle retribuzioni dei lavoratori, ferme da anni.(...)

Il testo avvia un percorso di riduzione della progressività del prelievo fiscale, con la riduzione da quattro a tre aliquote, È una tendenza che ci vede contrari in quanto penalizza i lavoratori - nel nostro caso soci e dipendenti - sui quali ricade già oltre il 75% del gettito fiscale. (...)

Critico anche il giudizio verso la global minimum tax al 15% per laziende di grandi dimensioni che intendono investire in Italia: una misura che rischia di destabilizzare il tessuto economico del paese, creando disparità fra le imprese.

Consiglio di Presidenza

Legacoop Romagna