Negli 85 seggi hanno votato 13.716 persone

Negli 85 seggi allestiti domenica dal Partito Democratico in provincia di Ravenna per le primarie, sono andate a votare 13.716 persone. 8.100 votanti (59,41 percento) hanno espresso la loro preferenza per Stefano Bonaccini e 5.533 elettori (40,59 percento) hanno votato Elly Schlein.

"Non posso negare che questo risultato sia stato una sorpresa" commenta il segretario provinciale del Pd, Alessandro Barattoni. "Sicuramente una sorpresa bella perché, in una giornata di pioggia fredda, tantissime persone sono andate a votare. Persone convinte che il PD c’è, è vivo ed è la vera alternativa alle destre per il nostro Paese. Visti i dati nazionali e la distribuzione del voto, credo che Schlein sia stata più capace di interpretare quelle richieste e di rappresentare un’identità chiara che era emersa dopo il 25 settembre. A causa delle crescenti difficoltà economiche, Il Paese è cambiato negli ultimi tempi e proprio su questi aspetti si è consumata una rottura con un pezzo di società, proprio quello che più vive con inquietudine il peso di queste difficoltà".

Intanto ieri ha scatenato molti commento social la frase di de Pascale su Facebook: "spetta a Elly Schlein il compito di costruire il nuovo Pd, guidare l’opposizione e mettere in campo l’alternativa". La frase ha scatenato i commenti dei militanti dem che hanno contestato il sindaco, precisando che quel compito "spetta a tutti". Tant’è che De Pascale, dicendosi "molto stupito dai commenti a questo post", ha poi precisato: "Io non ho mai lavorato contro nessun segretario del Pd e non inizierò certo adesso, chi solo lo pensa non mi conosce bene".