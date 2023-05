Negli anni Sessanta i primi razzi antigrandine

Nel 1965 entrò a regime l’iniziativa del Centro nazionale per la Fisica dell’Atmosfera finalizzata a ricerche sulle avversità atmosferiche, in particolare la grandine, e sui mezzi adeguati per difendere le colture agricole. Questo aspetto operativo era svolto a livello sperimentale nella zona di Castel Bolognese dove presso molti agricoltori erano attive le rampe per i razzi antigrandine, finalizzati a esplodere all’interno delle nubi. Successivamente gli agricoltori si associarono nel Consorzio antìgrandine faentino che nel 1971 si dotò anche di rilevatori elettronici delle nubi grandinigene.

A cura di Carlo Raggi