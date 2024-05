Negli occhi le immagini dei giorni più bui

Le immagini dei giorni più duri, le voci e i volti di chi all’improvviso si è ritrovato lì, catapultato dalla quotidianità alla catastrofe nel giro di pochi minuti. Ieri sera a Lugo, nel salone Estense della Rocca, è stato proiettato il docufilm ’Ho visto il finimondo’, prodotto da Qn - Il Resto del Carlino col supporto de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese. Il progetto del vicedirettore del Resto del Carlino Valerio Baroncini e di Marco Santangelo raccoglie le testimonianze di chi un anno fa ha vissuto in prima persona il disastro dell’alluvione in Romagna.

I posti nel salone Estense erano esauriti da giorni e in platea erano presenti anche diversi degli intervistati. E l’emozione è ancora tanta nel rivivere quei momenti assurdi e difficilissimi, che hanno cambiato tutto per tante persone. Alla serata hanno partecipato anche Davide Ranalli, sindaco di Lugo, ed Enea Emiliani, primo cittadino di Sant’Agata sul Santerno, una delle cittadine più colpite in Bassa Romagna.

Il docufilm ’Ho visto il finimondo’ sarà proiettato anche domani sera al cinema Mariani di Ravenna e lunedì 27 al cinema Sarti di Faenza. Entrambe le serate sono sold out, ma è possibile collegarsi sul sito https://speciale.quotidiano.net/ho-visto-il-finimondo/ per vedere in tempo reale se si liberano dei posti o per prenotare per le due serate del 28 maggio al cinema Eliseo di Cesena o del 29 maggio al cinema Astoria di Forlì, sempre alle 21.