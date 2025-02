Negli spazi dell’ospedale. Ritorna l’edicola ma niente parrucchiera

Torna l’edicola all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, ma della parrucchiera invece non ci sarà più traccia. La notizia arriva da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in Comune che ricorda come, esattamente un anno fa, i due esercizi avevano saputo di dover lasciare il loro posto di lavoro perché gli spazi dove si trovavano le loro attività avrebbero avuto altra destinazione, nell’ambito di una riorganizzazione più ampia. L’AUSL infatti, su richiesta di Ancisi aveva spiegato che, "con la partenza nel 2020 del corso di laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, che da solo accoglie più di 500 studenti ad oggi, aveva reso necessario all’interno dell’ospedale, di realizzare uno spazio dedicato a bar e ristorazione molto più ampio del precedente".

L’edicola, spiega Ancisi, tornerà, "ma con almeno due anni di interruzione da quando ne è stata imposta la chiusura, a questo punto arbitraria. Bisognerà infatti attendere la fine dei lavori di ampliamento del bar, prevedibilmente non prima del 2026. L’apprezzata titolare della storica concessione, a cui è stata negata ogni proroga, avrebbe potuto mantenere altrettanto a lungo il servizio nella stessa posizione occupata, arrivando così alla pensione senza gli assillanti disagi subiti dall’essere stata cacciata sui due piedi".

Niente da fare invece per il salone da parrucchiera, un’attività presente nell’ospedale da trent’anni. All’epoca la titolare, che lo gestiva da dieci anni, aveva fatto di tutto per poter rimanere e la clientela aveva persino avviato una raccolta di firme.

"La parrucchiera – continua Ancisi – avrebbe cercato un nuova soluzione con serenità, senza un gravoso assillo economico-finanziario, anche se superato felicemente, dopo sei mesi, subentrando nella gestione dell’esercizio presente a Madonna dell’Albero". In ogni modo, prosegue il capogruppo di Lista per Ravenna, il servizio non è più presente nell’ospedale, e non verrà sostituito. "Era un servizio di primo conforto – prosegue – e molto gradito a chi è ricoverato in ospedale e ai propri assistenti, a prescindere dalle preziose prestazioni fornite dalle organizzazioni di volontariato a chi non è in grado di provvedervi in proprio, in particolare i pazienti oncologici. Né si dica che è impossibile trovare nell’Ospedale, notevolmente ampliato, uno spazio in cui collocare un negozio di parrucchiera di 22 metri quadrati, quanti ne erano sufficienti prima".

Par Alvaro Ancisi, inoltre, "è grave che l’AUSL si sia così privata, per entrambi i servizi, dei canoni di concessione, provocando un danno rilevante alle proprie casse, di cui pur lamenta l’insufficienza. Infine, cambiando le carte in tavola rispetto agli impegni assunti con le persone concessionarie dei due servizi, l’azienda è venuta meno alla sua parola, e non è un buon comportamento".