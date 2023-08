"Negli stradelli troppi bidoni stracolmi e maleodoranti"

"Lungo gli stradelli che dividono gli stabilimenti balneari dalla pineta, ci sono troppi bidoni, in particolare in alcuni punti". A segnalarlo è un lettore che frequenta saltuariamente la spiaggia di Marina di Ravenna. "In altre località – dice – i bidoni per la differenziata sono gestiti meglio, non sono così invasivi e bisognerebbe almeno svuotarli più spesso".