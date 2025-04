"Negli Usa il 90% del nostro export. Timori per l’incidenza dei dazi"

Così come li aveva promessi il presidente americano, Donald Trump, i dazi sono arrivati: un 20% in più da pagare alla dogana per i prodotti provenienti da fuori Stati Uniti. In questa categoria rientrano "pasta, passate di pomodoro e conserve, salumi, formaggi e i vini, soprattutto quelli della fascia media, ossia le varie produzioni vitivinicole regionali – ricorda Andrea Betti, presidente Confagricoltura Ravenna –. Le preoccupazioni maggiori riguardano proprio quei vini che negli ultimi anni hanno acquisito spazi di mercato sempre più interessanti oltreoceano grazie anche alla capacità delle nostre cantine di guardare ai mercati esteri con strategie innovative di marketing. Il timore è che l’aumento dei prezzi provocato dai dazi abbia effetti negativi sui consumi statunitensi". Tra questi produttori vi è anche Massimo Randi, dell’azienda vitivinicola ‘Vini Randi’ di San Savino a Fusignano che, proprio negli stati a stelle e strisce, esporta circa 40.000 bottiglie del Burson e altri vini strettamente locali.

"Gli Stati Uniti per noi valgono circa il 90% del nostro export – spiega Randi –. In questo momento stiamo cercando di capire di cosa stiamo parlando e che incidenza questi dazi possano avere sul mercato finale". Una situazione che è in divenire. "Sono stato con una delegazione degli Stati dell’Est e ci hanno detto che ci vorranno 3 o 4 settimane per riequilibrare il tutto – spiega –, mentre altri acquirenti mi avevano già rallentato alcuni ordini, anche loro in attesa di capire come muoversi". Sugli scaffali di oltre 400 punti vendita della grande distribuzione in tutti gli Stati Uniti è possibile trovare i vini Randi, così come anche in catene di ristoranti e altri punti vendita. "Grazie alla collaborazione che ho attiva dal 2010 con Giammarco Villa – spiega il titolare dell’azienda vitivinicola – siamo molto diffusi in tutti gli stati. I dazi non chiuderanno il mercato, ma bisognerà capire se questo avrà una contrazione o meno dovuta all’aumento del costo finale. Oltre ai dazi, inoltre, quello di cui ho timore è la debolezza di questi giorni del dollaro, i cui effetti si andrebbero così ad aggiungere a quel 20% di dazi imposti dal presidente americano". Come la politica può cercare di ovviare a questa situazione? "Sarebbero dovuti intervenire prima di arrivare a questo – afferma Randi –, che mi dicano ora che bisogna iniziare a guardare ad altri mercati, lo sapevo già e lo stavamo già facendo. Ci sono anche altre politiche che potrebbero avere benefici per il nostro prodotto, come l’evitare campagne terroristiche sugli effetti del bere vino. In tutti i Paesi se guidi non bevi, ma lì i servizi di trasporto funzionano e puoi chiamare un Uber quando vuoi, da noi se non prendi la tua auto, non vai da nessuna parte". Secondo l’imprenditore di Fusignano per capire la portata dei dazi americani si dovrà attendere qualche mese.

Matteo Bondi