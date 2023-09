"Negozi allagati al Pavaglione, presto incontro con il Comune"

La situazione del Pavaglione e, soprattutto, dei locali dati in affitto agli esercenti e ancora danneggiati dall’alluvione, sarà a breve oggetto di un incontro. A convocarlo sarà l’Amministrazione comunale di Lugo che, dopo settimane di verifiche e controlli, è pronta a incontrare i commercianti per illustrare loro le possibili soluzioni in vista dei prossimi mesi, focalizzati sui preparativi per le festività invernali. Il piano degli interventi avrebbe già dovuto essere predisposto un paio di settimane, dopo le ferie di agosto. Non arrivando comunicazioni specifiche, una delle attività fra le più danneggiate ha sollecitato l’Amministrazione attraverso una diffida a cui gli assessori alle Attività produttive, Luciano Tarozzi, e al Patrimonio, Veronica Valmori, hanno risposto andando a incontrare l’esercente e valutando le condizioni in cui si trova l’attività. L’incontro poi, ha coinvolto una seconda attività che ha riportato, come l’altra, molti danni, in particolare ai muri e ai pavimenti, che si ripercuotono sulla vivibilità del negozio e sulla capacità dello stesso di conservare al meglio la merce. Da lì è emersa l’intenzione di indire a breve una riunione globale con tutti coloro che hanno i locali in affitto e che hanno riportato conseguenze, più o meno evidenti. "Il confronto con la nostra Assicurazione ci sta consentendo di poter proporre nei prossimi giorni un incontro con gli esercenti del Pavaglione – spiega l’assessore alle attività produttive, Luciano Tarozzi –. Questo ci consentirà di stabilire il percorso sui lavori di ripristino che il Comune realizzerà, tenendo conto delle esigenze di ogni esercizio commerciale in particolare sul fronte dei tempi per non intervenire in periodi non adeguati come Natale o i saldi".

Monia Savioli