‘Negozi amici’ da metà giugno. Coccole anche per gli animali

Prosegue il percorso che porterà all’individuazione dei ‘negozi amici’ all’interno delle attività commerciali di Lugo. Un’iniziativa nata con la collaborazione della consulta giovani della città che si è arricchita man mano di altri servizi. Oltre che ‘amici’ dei ragazzi e delle mamme, ora si stanno cercando anche negozi che possano dare una coccola anche agli animali, cagnolini in particolare. Per gesto di gentilezza, come può essere la ciotola con l’acqua nelle vicinanze della porta d’ingresso, e poco altro basterà affinché il titolare possa fregiarsi del logo di ‘negozio amico’, in questo caso, degli animali. Saranno tre, almeno al momento, le vetrofanie che verranno distribuite e che vanno a individuare i servizi fondamentali che è possibile trovare all’interno dell’attività.

A realizzare i loghi sarà un’agenzia grafica appositamente incaricata, ma che si appoggerà alla creatività dei ragazzi stessi che nelle scorse settimane hanno pensato, ideato e realizzato vari disegni che rappresentassero quello che per loro doveva essere un ‘negozio amico’. Tanta è stata la fantasia e l’iniziativa dei giovani lughesi che è stato deciso di non scegliere un disegno in particolare, ma di estrapolare alcuni elementi da vari elaborati in maniera da andare a comporre le tre vetrofanie. Ogni negoziante, così, a seconda del servizio che è disposto a concedere, potrà fregiarsi di uno, due o anche tutti e tre i loghi. Al momento sono una ventina i commercianti che si sono detti disponibili, questo grazie alla diffusione dell’iniziativa in collaborazione con le associazioni di categoria, mentre altre lettere con la spiegazione del progetto sono state recapitate di persona dai ragazzi stessi in quelle attività che conoscevano di persona. La ricerca però è ancora in atto, infatti, la prima mappa che individua i locali aderenti sarà pronta, probabilmente, per metà giugno.

Il tutto era partito dall’esigenza di potersi fermare nei locali per poter andare in bagno, oppure fare una telefonata a casa, riempire la borraccia di acqua o avere un cerotto, chiedere indicazioni stradali o un fazzoletto per il naso, principalmente i ragazzi volevano poter essere sicuri di avere un supporto in caso di necessità e di essere trattati gentilmente. Queste erano state le richieste che erano emerse nel corso di un paio di sedute della consulta, una per i ragazzi delle medie e una per i bambini delle elementari, che si erano tenute a febbraio di quest’anno. A loro si era poi aggiunta la necessità di avere anche luoghi che potessero essere ospitali anche per le mamme con bambini molto piccoli e, infine, per gli amici a quattro zampe.

Matteo Bondi