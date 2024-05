Negozi di vicinato chiusi alle 20,30 anche a giugno

La chiusura anticipata degli esercizi di vicinato a Faenza è stata confermata anche in giugno. Con un’ulteriore ordinanza l’Unione della Romagna Faentina ha infatti prorogato il provvedimento tramite il quale nel centro storico faentino gli alimentari, i frutta e verdura, le macellerie e i distributori automatici bevande alcoliche dovranno chiudere ogni sera alle 20,30 "per tutelare il riposo dei residenti, l’ambiente e il patrimonio culturale ai sensi delle normative adottabili dagli enti locali". In particolare, secondo il testo unico, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, gli amministratori sono legittimati ad intervenire modificando gli orari di vendita degli esercizi gli orari di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Nel caso specifico di Faenza, come citato nell’ordinanza, "il centro cittadino da lungo tempo è stato interessato nelle ore serali/notturne, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di parchi e presso l’area esterna immediatamente pertinenziale, e all’interno di alcuni esercizi di vicinato del settore alimentare situati nel centro storico, all’interno delle mura e in alcune vie limitrofe dove si sono registrati assembramenti di persone, che assumono frequentemente comportamenti contrari al senso civico, provocando disturbi e criticità di varia natura e schiamazzi sovente fino a notte inoltrata".

Inoltre "resta in evidenza il fatto che questi anomali assembramenti indeterminati esercizi di vicinato del settore alimentare sono spesso collegati all’uso e all’abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori", così come "questo particolare tipo di consumatori dediti abitualmente all’abuso di sostanze alcoliche, anche da parte di minorenni, sono spesso la fonte di innesco di comportamenti disdicevoli e tali da minare la tranquillità, il diritto al riposo dei residenti, con effetti negativi sulla qualità urbana e sulle condizioni di vivibilità degli spazi pubblici, spesso interessati da fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti, quali contenitori in plastica e vetro, a discapito del decoro e della sicurezza dei luoghi pubblici".

E senza dimenticare che "al consumo di alcol, spesso anche da parte dei minori, si associano frequentemente fenomeni di consumo di sostanze stupefacenti, agevolati, particolarmente, nelle ore serali/notturne". Da qui il provvedimento, che si sussegue di mese in mese da un anno a questa parte e che interessa corso Garibaldi, viale Ceramiche, Piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, corso Mazzini, via Oberdan fino all’incrocio con via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, via Ravegnana fino all’incrocio con via San Giovanni Paolo II.