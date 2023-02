"Negozi sfitti, una mappa per favorire l’incontro tra domanda e offerta"

Tempo di approvazione in Bassa Romagna dei bilanci di previsione, importanti strumenti di governo del territorio. Sul tema interviene il presidente di Confcommercio Ascom Lugo, Fausto Mazzotti che invita a mettere in pratica una visione il più possibile ampia. "Occorre superare l’approccio settoriale che – sottolinea – per lungo tempo ha caratterizzato commercio, mondo imprenditoriale in generale e le Amministrazioni pubbliche, a favore di politiche territoriali strategiche e urbane da attuarsi attraverso un insieme integrato di interventi a livello pubblico e privato per rigenerare il sistema delle economie locali. Anche se nella radice del nome dell’associazione che presiedo c’è il termine ‘commercio’ – continua – da tempo non rappresentiamo più solo quella realtà economica. Nel tempo si sono sviluppate tante attività di terziario di mercato e delle professioni che ugualmente rappresentiamo, così come rappresentiamo realtà strutturate del mondo della produzione in numerosi settori. Per questo riteniamo importante la sinergia fra associazioni d’impresa e il fatto di occuparci di temi che non riguardano solo il commercio al dettaglio". Un esempio, a tal proposito, è il piano urbano della mobilità sostenibile che sta per essere adottato in Bassa Romagna. "Contrariamente a quanto qualcuno pensa – precisa Mazzotti – non si tratta solo di mobilità ciclabile, ma anche di mobilità delle merci, di viabilità, di potenziali limitazioni alla circolazione per varie tipologie di veicoli nei centri e non solo, di parcheggi, classificazione delle strade e molto altro. Temi che interessano, direttamente o indirettamente, la vita di aziende e cittadini. Ai nostri associati dico: partecipiamo, per fare in modo che compatibilità, realismo, sviluppo e sostenibilità lo caratterizzino".

Altro tema caro a Confcommercio Ascom è l’attrattività dei centri storici. "Per favorire il mantenimento delle attività al loro interno – continua Mazzotti – abbiamo identificato anche alcuni strumenti concreti, fra cui il maggior contenimento possibile degli affitti di immobili pubblici destinati a terziario di mercato e artigianato di servizio, agevolazioni e esenzioni del canone occupazione spazi e aree pubbliche, compreso quello dovuto per i mercati ambulanti, e semplificazioni burocratiche permanenti per le richieste di occupazione. A tal proposito sarebbe utile un costante aggiornamento della mappatura degli immobili sfitti nei centri urbani con destinazione d’uso commercio e artigianato di servizio, da affiancare a politiche attive per favorire l’incontro fra domanda e offerta oltre ad azioni di decoro urbano e manutenzione delle aree verdi, che prevedano anche il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti e la progettazione di soluzioni condivise con l’imprenditoria locale per migliorare le aree verdi". Allargando lo sguardo alle sfide generali che interessano la Bassa Romagna quali caro bollette, inflazione, ricambio generazionale, globalizzazione, aggiornamento tecnologico, per citarne solo alcune, per il presidente Mazzotti "il valore fondamentale cui fare appello per affrontarle è quello della coesione sociale, che si nutre di dialogo, confronto e ricerca di soluzioni comuni".

Monia Savioli