Negozio di parrucchieri cerca apprendista

Si cerca un apprendista parrucchierea. Scadenza il 7 dicembre 2023. Un negozio di parrucchieri di Ravenna è alla ricerca di un apprendista parrucchiere in affiancamento al personale esperto per imparare a occuparsi del riordino del locale, del lavaggio delle teste, dell’applicazione del colore e delle pieghe con spazzola e phon. Si richiede un’età massima di 29 anni per il contratto di apprendistato, la conoscenza di Word, Excel e dei social, la conoscenza della lingua inglese ed è richiesta inoltre la disponibilità a trasferte per corsi di aggiornamento a Bologna o Milano. È titolo preferenziale il possesso di qualifica o di minima esperienza. L’orario proposto è a tempo pieno: martedì e venerdì dalle 12 alle 20, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 17 e sabato dalle 9 alle 18.