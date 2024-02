Nei bagni con la tessera sanitaria

Da domani per accedere ai locali dei bagni pubblici del Pavaglione, nello specifico quelli che si affacciano su piazza Trisi nella zona dei parcheggi a spina di pesce, sarà necessaria la tessera sanitaria. Una misura a tutela del decoro e per garantire maggiore sicurezza agli utenti. Queste toilette sono le prime che vengono attrezzate con il lettore della tessera sanitaria, il progetto riguarda tutti i bagni pubblici del Pavaglione per un investimento complessivo di 39 mila euro che comprende anche l’installazione di telecamere (opportunamente segnalate) nelle aree di accesso; ad esempio in questo caso le telecamere sono installate all’esterno dell’ingresso e nel disimpegno prima del locale bagni.