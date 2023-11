"Nei Cau si potrà cercare di prevenire le emergenze"

La possibile soluzione ai problemi del Pronto soccorso si chiama Cau, centri di assistenza e urgenza. O almeno, di questo si discute da mesi e la Regione ci ha puntato molto: luoghi in cui i pazienti non gravi (i codici bianchi e verdi, per intenderci) potranno accedere liberamente ed essere assistiti da medici di medicina generale e guardia medica. Qui potranno essere eseguiti anche gli esami diagnostici più basilari. Ravenna accoglierà il primo Cau all’interno di una città, a poche centinaia di metri dal Pronto soccorso: aprirà infatti al Cmp entro fine anno. Ieri pomeriggio era in programma una riunione proprio legata a questo progetto. "Non deve essere una succursale del Pronto soccorso – dice il primario del reparto di emergenza-urgenza, Andrea Strada –. Penso che possa essere un’opportunità da parte della medicina territoriale, dei medici di base, di intercettare una serie di problemi che restano inevasi e che rischiano di peggiorare se non trattati subito. Penso ai tanti anziani malati cronici, magari diabetici, che hanno uno scompenso: se non curato subito può diventare insufficienza renale, e allora servono il Pronto soccorso e il ricovero. Ma se la medicina territoriale lo intercetta subito..."

Strada racconta che è successo anche durante la pandemia: "In seguito abbiamo fatto una marea di diagnosi di patologie oncologiche avanzate: essendo saltati gli screening, non sono state intercettate prima". Il primario auspica che i Cau possano accogliere anche quel 10% di pazienti che lasciano il Pronto soccorso di Ravenna dopo ore di attesa, spazientiti, senza aver trovato una soluzione al proprio problema. "Spero che si riduca la pressione sul Pronto soccorso, così noi ci dedicheremo prevalentemente al lavoro sulle emergenze. Questa dei Cau è una grande scommessa e opportunità per la medicina generale e penso che sarà ancora più utile nei luoghi più lontani dall’ospedale, dove può essere una porta aperta per i pazienti".

sa.ser.