"Nei cibi cerco la qualità"

"Faccio la spesa due volte a settimana – racconta Sonia Focaccia –. Di preferenza torno sempre nello stesso supermercato, perché mi trovo bene, conosco i reparti e mi è più facile fare gli acquisti anche in tempi rapidi. L’aumento dei prezzi di tanti prodotti purtroppo è un dato di fatto con cui da tempo tutti ci rapportiamo. Ormai tutto costa di più rispetto anche solo a un paio di anni fa, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura, dalla pasta alla farina, al latte. Ma questo non ha modificato le abitudini e le scelte alimentari della mia famiglia. L’alimentazione è importante e non si può più di tanto fare economie se si ricercano prodotti di qualità".