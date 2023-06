Nei guai anche un carabiniere e un funzionario della Prefettura

Oltre a un poliziotto della Digos di Forlì, ci sono anche un carabiniere e un dipendente della Prefettura di Ravenna nella rete dell’imprenditore ed ex parlamentare Gianluca Pini. Posizioni posizioni minori ma ritenute emblematiche del modus operandi. Il luogotenente dei carabinieri Pino Daniele – difeso dall’avvocato Ermanno Cicognani –, secondo l’accusa fu trasferito dalla caserma di Cotignola nella sezione di ’Pg’ della Procura di Ravenna grazie all’aiuto di Pini, che in cambio avrebbe svolto accessi al sistema informatico su richiesta. Il maresciallo, per ottenere ciò, si sarebbe avvalso delle conoscenze di Pini con l’allora vertice della procura, col quale risultava "una intensa frequentazione". Le richieste del militare, anche via WhatsApp – sarebbero diventate "assillanti" dall’ottobre 2019. Nell’inchiesta sono confluiti anche i messaggi tra l’ex parlamentare e l’allora procuratore Alessandro Mancini, estraneo all’inchiesta. Il 28 novembre 2019 Pini riferisce a Daniele che avrebbe incontrato il procuratore (che i due chiamano “baffo“) e il giorno dopo Daniele lo ringrazia, reiterano la richiesta dicendo di aver capito che qualcuno intende “fargli le scarpe“, ricevendo rassicurazione da Pini (“qui tutto a posto“). Seguono altre sollecitazioni, ma la vicenda si conclude con l’agognato trasferimento del militare in procura il 23 gennaio 2020. E Pini gli scrive: “tutto firmato“. In cambio di questo procurato miglioramento delle condizioni di lavoro e di prestigio, l’ex parlamentare avrebbe preteso favori dal luogotenente – da qui l’accusa di corruzione – vale a dire un accesso abusivo ai sistemi informatici delle forze dell’ordine, chiedendo all’amico informazioni su un’auto da rintracciare, resasi responsabile di un incidente con fuga.

Nel caso del funzionario della prefettura, Sergio Covato (avvocato Carlo Benini), ora ai domiciliari, Pini avrebbe procurato un posto di lavoro alla figlia. E per sdebitarsi avrebbe aiutato un amico di Pini nel rilascio del porto d’armi. Covato, 63 anni, è funzionario della prefettura di Ravenna dal 2000. Originario di Catania, dall’82 vive a Ravenna dove nel 2006 si candidò sindaco per An. Nel 2011, in quanto collaboratore amministrativo del ministero dell’Interno, ha ricevuto la Stella al merito del lavoro. Inizialmente l’amico di Pini, di cui ha a cuore la pratica che segue con premura, aveva inoltrato la richiesta alla prefettura di Forlì, ottenendo prima un diniego poi un via libera. Il trasferimento dell’amico a Cervia, tuttavia, richiedeva il rinnovo della pratica presso la prefettura di Ravenna. Anche qui, all’inizio, riceve un no dall’allora prefetto Enrico Caterino, sul quale Pini, per l’accusa, esercita pressione tramite personaggi politici vicino a lui. L’8 gennaio il porto d’armi arriva, dopo che il viceprefetto si era confrontato con Covato sulla decisione da prendere. La conoscenza tra Covato e Pini, tuttavia, avviene solo a novembre 2020, favorita proprio dal beneficiario del porto d’armi. In questo caso la prebenda – la promessa di Pini a Covato di trovare lavoro in banca alla figlia – sarebbe postuma. Anche perché quella licenza di porto d’armi sarebbe scaduta a gennaio 2021, e andava rinnovata.