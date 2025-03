Nei guai per contraffazione. Opere di Caffè ritenute false. Settantenne a processo anche per truffa

’Pretini tra le nuvole’, ’Suorine con cane’, ’Pretini spaventati’. Sono i titoli di tre dipinti, venduti a un ravennate come opere originali del maestro Nino Caffè, nato nel 1908 in provincia dell’Aquila, morto nel 1975 a Pesaro e a lungo con uno studio a Roma, in realtà risultati falsi. Per questo un altro ravennate 76enne è finito nei guai per contraffazione di opere d’arte e truffa. Il processo si è aperto ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Marianna Piccoli con la richiesta prove. Parti civili sono il ravennate a cui sono stati venduti i quadri, un 52enne tutelato dall’avvocato Giacomo Scudellari, e l’Archivio Nino Caffè, associazione per la valorizzazione delle opere del maestro con sede a Firenze, tutelata dall’avvocato fiorentino Marco Baldesi.

Il rinvio a giudizio era arrivato, invece, alla fine dello scorso anno per decisione del gup Corrado Schiaretti su richiesta del pm Stefano Stargiotti. Secondo la procura il 76enne ravennate avrebbe attestato che quei tre dipinti, realizzati tra il 1963 e il 1964, erano opere originali dell’artista Nino Caffè, tanto da venderli per 750 euro all’altro ravennate. Secondo la denuncia presentata proprio da quest’ultimo alla stazione dei carabinieri di via Alberoni nel maggio del 2023, quei dipinti lui li aveva visti su una piattaforma commerciale online e, nel gennaio del 2021, aveva deciso di acquistarli. Per questo aveva contatto al cellulare il venditore rassicurato anche dal fatto che – prosegue la denuncia – dalle informazioni raccolte risultava che il venditore fosse gallerista e archivista proprio del pittore in questione. Ormai convinto di quell’acquisto, si era deciso a chiudere la compravendita davanti all’ufficio postale di via Bovini, consegnando 500 euro in contanti al venditore ai quali aveva aggiunto il resto della somma (250 euro) attraverso due ricariche su una postepay.

Davanti ai carabinieri aveva descritto anche le caratteristiche somatiche del gallerista nel caso ci fossero dubbi sulla sua identità. Poi lui si era tenuto quei quadri per qualche mese, decidendo quindi di cederli nella primavera di quello stesso anno a una casa d’aste di Ferrara. Casa d’aste che nell’aprile 2023, attraverso il proprio avvocato, gli aveva chiesto 1.500 euro di risarcimento tramite raccomandata. La ragione? Quelle opere risultavano contraffatte e al centro di un’indagine della procura di Ravenna. E così il 52enne ravennate aveva incaricato il proprio avvocato di seguire la questione per cercare di quantificare il danno subito.

È del 9 maggio 2023, infine, la convocazione dei carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Bologna per interrogarlo alla presenza del suo legale: e una volta lì la scoperta di essere indagato in un procedimento penale (poi archiviato). Con sua somma sorpresa visto che – sempre a suo dire – lui era in assoluta buona fede: da qui la decisione di querelare chi gli aveva venduto quelle opere, ora difeso dell’avvocato Valeria Marano del Foro di Roma. Il processo, con parti civili il 52enne ravennate e l’archivio Nino Caffè quale, dopo l’apertura del dibattimento di ieri entrerà nel vivo a inizio luglio: in quel contesto potrebbe essere chiesta una perizia sull’autenticità delle opere.