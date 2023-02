Nei locali videosorveglianza, street tutor e formazione

Il nuovo protocollo sottoscritto ieri detta norme ben precise per la conduzione delle discoteche. Va assicurata, ad esempio, la presenza di personale addetto ai servizi di controllo, formato e autorizzato, in numero adeguato: almeno 2 fino a una capienza di 300 persone, 4 fino a 400, 5 (500), 6 (600), 7 per capienze fino a 700 -800 – 900 e mille persone, fino a un massimo di 11 quando sono previsti 1500 frequentatori. Potranno essere collocate telecamere per la videosorveglianza affidate al personale di controllo o a istituti di vigilanza privati. Un altro impegno dei gestori è quello di far frequentare, "con profitto", entro sei mesi dalla firma del protocollo, ad almeno un addetto ai servizi di vigilanza, corsi di formazione di primo intervento sanitario. Le organizzazioni di categoria che aderiscono al protocollo si impegnano a sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione per raggiungere gli obiettivi indicati da parte dei gestori dei locali, degli operatori loro associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi. Le associazioni dovranno collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all’organizzazione di corsi di formazione specifica, per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all’attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell’abuso di tali bevande. All’articolo 5 dell’accordo è prevista la possibilità, per i locali, di avvalersi di street tutor, in particolare nel settore dell’intrattenimento e dello spettacolo. Tra gli impegni della prefettura, spicca "la promozione, anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, di meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo d’intesa e del suo integrale rispetto, anche ai fini dell’applicazione o meno dei provvedimenti di competenza del Questore ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le forze dell’ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna collaborazione.

Saranno incrementate le attività di controllo da parte delle Forze di Polizia per contrastare le organizzazioni illegali di intrattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati e i casi di attività occasionali abusive ed elusive del regime autorizzatorio che realizzano forme di concorrenza sleale. Naturalmente ci sono anche le regole da osservare da parte dei clienti come non accedere ai locali se si è ubriachi, non introdurvi armi, bevande alcoliche, spray urticanti e droga. Una volta all’interno, non consumare alcolici se si è minorenni, assumere atteggiamenti violenti, manomettere le uscite di sicurezza. Al di fuori non si dovrebbe disturbare il riposo dei vicini, diffondere musica ad alto volume, abbandonare bottiglie.