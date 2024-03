"Nei momenti duri Fabbri pensava a se stesso"

La polemica che vede al centro l’ex vicesindaco di Conselice Gianfranco Fabbri, oggi candidato a sindaco per la lista civica ’Con voi’ non accenna a placarsi. Sia l’attuale sindaca, Paola Pula, sia i consiglieri del gruppo di maggioranza in consiglio comunale che appartengono al gruppo ’Oltre! con Paola Pula sindaco’ si dicono stupiti e offesi dalle parole pronunciate da Fabbri durante la sua presentazione nella serata di giovedì. Il neo candidato per la lista civica ’Con voi’ ha detto di essersi "sentito umiliato" durante l’ultimo periodo del suo mandato da vicesindaco parlando di un rapporto fiduciario con l’attuale amministrazione che nel tempo si è esaurito. I consiglieri del gruppo di maggioranza però non ci stanno a essere definiti pubblicamente da Fabbri "dei semplici alzatori di mano". "Dove trova il coraggio Fabbri per simili parole offensive, proprio lui – sottolinea la capogruppo Rita Brignani – che a sei mesi dalla fine della legislatura se ne esce per andare a capo di una lista civica, sostenuta da tutto il centrodestra locale e provinciale".

Dura anche la reazione della sindaca Paola Pula: "Sembra che Fabbri fosse già stato contattato dall’altra lista prima ancora di dimettersi da vicesindaco. Ciò vuol dire che mentre lavorava come amministratore anziché come tutti gli altri pensare alle emergenze del momento era concentrato sul suo futuro. Cosa peraltro già emersa 5 anni fa, quando era pronto a candidarsi sindaco di Sant’Agata contro Emiliani. Io ho sempre cercato di coinvolgerlo, tant’è che quando io ho avuto un problema di salute mi ha anche sostituito nella giunta dell’Unione e anche lì non mai ha mostrato insofferenza politica. Da quanto mi risulta era stato anche coinvolto nel percorso per l’individuazione del candidato sindaco del centrosinistra ed era soddisfatto della scelta ricaduta su Sangiorgi. Quindi le cose che sto leggendo e che mi riportano sull’altra sera mi portano a dire di aver conosciuto una persona diversa da quella che credevo di aver nominato".

Tornando ai momenti complicati vissuti durante l’alluvione, a quasi un anno di distanza Paola Pula ne ricorda la tensione. "Sicuramente qualcosa sarebbe potuto andare diversamente negli interventi, ma sono stati giorni molto concitati e difficili davanti a un’esperienza inedita – ammette –. Mi sono preoccupata di avvisare, informare e coinvolgere cittadini e imprese, ma mi sono sentita anche molto sola nel dover prendere le decisioni necessarie. Nel momento in cui serviva la massima responsabilità di tutti, il vicesindaco a differenza degli altri assessori e dei dipendenti comunali, che ringrazio ancora, anziché essere presente ha preferito stare lontano dalle sedi decisionali".

L’avvicendamento alla guida del paese, deciso nei prossimi 8 e 9 giugno, costituirà per la città e tutto il territorio un passo importante. "Il ruolo pubblico svolto dal Comune per creare le condizioni della crescita resta fondamentale – dice Paola Pula –. Ruolo al quale non si può abdicare soprattutto in un territorio fragile come il nostro per consolidare il sistema di protezione sociale e realizzare gli interventi di difesa idraulica che non potrà realizzare da solo ma in una filiera istituzionale che non può prescindere dallo Stato centrale e dalla Struttura commissariale".

Monia Savioli