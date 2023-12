Nei presepi la statuina di maestro imprenditore e apprendista

La tradizione del presepe quest’anno compie 800 anni, perchè è nata nel 1223, a Greccio, ad opera di San Francesco. Una tradizione importante per il nostro Paese, che va anche al di là della religiosità, perché spesso rappresenta epoche e modi di vivere che si evolvono così come i cambiamenti che intervengono nella nostra società. Da alcuni anni, Confartigianato, con Fondazione Symbola e Coldiretti, anche per valorizzare il lavoro artigianale, promuove la creazione di una nuova statuina da presepe, per accendere un faro sui cambiamenti e sulle peculiarità della società italiana. Nel 2020 la statuina rappresentava un’infermiera, nel 2021 un imprenditore digitale, nel 2022 una florovivaista, quest’anno la statuina rappresenta attraverso un maestro imprenditore e il suo apprendista la trasmissione del saper fare attraverso le generazioni. La statuina è stata donata a papa Francesco, il 6 novembre, durante l’incontro ‘I bambini incontrano il Papa-Impariamo dai bambini e dalle bambine’, svoltosi nell’aula Paolo VI e il 21 novembre, in occasione dell’assemblea di Confartigianato, al presidente della Cei cardinal Matteo Zuppi.

Confartigianato e Coldiretti hanno consegnato una statuina al vescovo mons. Ghizzoni; oggi toccherà al suo omologo mons. Toso (Faenza). "In un momento in cui l’artigianato italiano, che rappresenta la grande e peculiare forza dell’economia, fatica a trovare manodopera e giovani che vogliano assicurare un efficace passaggio generazionale, la statuina del maestro imprenditore con il suo apprendista vuole rappresentare un auspicio e un augurio. Le aziende artigiane e le piccole imprese non delocalizzano, non spersonalizzano il rapporto tra proprietà e collaboratori, e rappresentano una grande opportunità per realizzarsi nella vita e garantire un futuro sereno per sé e famiglia", è il commento di Emanuela Bacchilega, presidente provinciale Confartigianato.