Nei prossimi giorni arriva il generale Figliuolo

Sarà nei prossimi giorni in Romagna per "una serie di sopralluoghi" il commissario per la ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo (nella foto), la cui struttura "ha avviato la pianificazione" degli incontri con i "soggetti attuatori delle ordinanze riguardanti la ricostruzione pubblica". L’obiettivo della visita sarà "valutare lo stato di avanzamento degli interventi, inclusi i procedimenti tecnico-amministrativi correlati".

Ad annunciarlo è la stessa struttura commissariale, che di fatto risponde così anche alle perplessità e alle critiche sollevate dalla presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. Proprio con l’attuale numero uno di viale Aldo Moro, che è anche commissaria per l’emergenza, Figliuolo ritiene "fondamentale mantenere un coordinamento stretto, affinché i sopralluoghi non ostacolino né rallentino il lavoro che le amministrazioni locali stanno svolgendo a supporto delle popolazioni colpite dalla nuova alluvione".

"Per il commissario straordinario - spiega ancora la struttura di Figliuolo - servirà un coordinamento stretto e costruttivo tra la struttura di supporto al commissario e gli enti locali, a partire dagli interventi in somma urgenza finanziati dalle ordinanze 6/2023, 19/2024 e 28/2024 che ancora ad oggi non sono stati completati. È dunque fondamentale che tali interventi vengano finalizzati in modo pieno e rigoroso, evitando ritardi che potrebbero compromettere la sicurezza del territorio".