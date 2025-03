Nel 1961 sorse la prima fabbrica di ceramiche

Nel 1961, a seguito della predisposizione in area industriale di vari ettari di terreni agricoli alla periferia nord ovest di Faenza, su via Emilia Ponente, all’incrocio con la futura via Galilei, fu costruita la prima fabbrica di ceramica, ‘La Faenza’: ne furono fondatori Carlo Zauli, Roberto e Giovanni Bucci, Adriano Assirelli, Giovanni e Marcello Coppari, Guglielmo Donati, Alberto Mongardi e Alberto Vecchi. Fallita nel ‘90, fu acquistata all’asta dalla Ceramica Imola che poi costruì la nuova sede in via Pana. Nel 1997 il vecchio stabilimento fu abbattuto e al suo posto sorsero ‘Le Cicogne’.

A cura di Carlo Raggi