Nel 1962 distributore di latte nel cartone

Deliberata in consiglio comunale il 5 luglio 1957, la costruzione della centrale municipalizzata del latte in via Vicoli a Ravenna iniziò nel giugno del ‘60 e lo stabilimento entrò in funzione a metà del 1962 e divenne il punto obbligato (salvo poche eccezioni, come i contadini e per il solo uso privato), di rifornimento di tutte le latterie, per il fabbisogno di circa 95mila abitanti. Presso la centrale entrò presto in funzione un distributore automatico di confezioni di latte in cartoni da un litro, soluzione che proprio nel 1962 cominciava a diffondersi al posto delle bottiglie di vetro.

A cura di Carlo Raggi