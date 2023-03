Nel 1962 Silvano Collina sbarca a New York

Ecco Silvano Collina, eclettico e vulcanico personaggio cervese degli anni Sessanta, albergatore, titolare dell’hotel Bellevue a Milano Marittima, pittore apprezzato a livello internazionale, grande animatore del turismo balneare, mentre prepara i quadri per una delle tante mostre organizzate in Italia e all’estero. Autodidatta iniziò a dipingere nel 1947 e in breve tempo si affermò tanto che sue opere figurarono in gallerie nazionali e straniere. Nel giugno del 1962 espose a New York e a seguire, a Milano, Monaco, Dusseldorf, Zurigo. Collina morì il 17 aprile 1974 ad appena 53 anni.

A cura di Carlo Raggi