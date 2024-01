Nel 1964 ‘volo dell’Amicizia’ dall’Inghilterra

Fu nel dicembre del 1964 che a Cervia prese il via la prima delle tante iniziative turistico promozionali che caratterizzarono tutto il quinquennio successivo. Nel pieno del clima di fine anno si compì il primo atto del ‘Volo dell’Amicizia’ con la consegna simbolica, nelle mani di un rappresentante dell’ambasciatore inglese, Malagoli, (a destra nella foto, mentre a sinistra è il sindaco Oriano Masacci), di 120 buoni soggiorno destinati ad altrettanti meritevoli studenti inglesi privi di mezzi finanziari per trascorrere le vacanze in Italia e, nello specifico, sulla spiaggia di Cervia.

A cura di Carlo Raggi