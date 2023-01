Nel 1965 un record di disoccupati

Nell’ultimo trimestre del 1965, su una popolazione di 330mila persone, i disoccupati nella nostra provincia erano poco più di 25 mila, in aumento rispetto ai due precedenti anni, il che poneva il Ravennate al terzo posto per disoccupazione in regione: la prima provincia era Ferrara con 35mila, al secondo posto Bologna con 32mila. Quella con più occupazione, Piacenza. Nel 1982 i ravennati disoccupati erano scesi a poco meno di undicimila su 345mila abitanti, mentre risultavano 11.300 nel 2021 rapportati a 336mila in età di lavoro e a una popolazione globale superiore a 385mila persone.

A cura di Carlo Raggi