Nel 1966 l’incontro con il patriarca Atenagora I

Questa foto è stata scattata a Costantinopoli (Istanbul) nell’agosto 1966. Al centro Aristokles Spyrou, arcivescovo greco ortodosso, dal 1948 al ‘72 patriarca di Costantinopoli col nome di Atenagora I, noto all’epoca per le sue iniziative politico-religiose. Con Atenagora sono, come ricorda Mario Gurioli in Romagna 2001, don Vincenzo Becattini, don Scolastico Berardi, lo scrittore e commediografo Giuliano Bettoli, in gita a Istanbul da Faenza con Giovanni (Gianeto) Zama (che probabilmente è il fotografo) autista d’auto, gran viaggiatore, che a ottobre ha compiuto 100 anni.

A cura di Carlo Raggi