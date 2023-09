Nel 1969 un nuovo canale nella pineta di Classe

È l’estate del 1969 e sono in corsi gli ultimi lavori per lo scavo del canale che, partendo dalla chiusa del Ronco a San Bartolo, raggiungeva la pineta di Classe e la tagliava nella sua larghezza, parallelamente al Lovatelli e al Fosso Ghiaia, interconnettendosi anche con il canale circondariale della pineta. Un canale a scopo irriguo che all’epoca suscitò le critiche di naturalisti come Azelio Ortali. Alla fine degli anni 80 il corso d’acqua fu ristrutturato grazie al finanziamento ottenuto dall’allora vicepresidente del Comitato per la subsidenza, l’assessore Claudio Miccoli.

A cura di Carlo Raggi