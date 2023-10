Nel 1975 Tonini prende il posto di Baldassarri

Il nuovo arcivescovo di Ravenna, monsignor Tonini a braccetto con il suo predecessore, monsignor Salvatore Baldassarri. La foto risale ai primi di dicembre del 1975 quando Tonini giunse a Ravenna da Macerata dopo che il papa Paolo VI lo aveva nominato successore di Baldassarri al quale aveva chiesto che si dimettesse per motivi di salute. La sostituzione di Baldassarri suscitò molte critiche a Ravenna e fu vissuto come una decisione che andava in direzione opposta alle aperture del Concilio di cui Baldassarri fu un attivo interprete nel senso di una chiesa in mezzo alla gente e ai lavoratori.

A cura di Carlo Raggi