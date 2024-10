Nel 1979 alunni in difesa dei platani secolari

Nel dicembre 1979 su una vasta area ancora coltivata fra via San Pier Damiano e l’Arena Borghesi comparvero le ruspe. Era l’avvio dei lavori per la costruzione di uno dei primi ‘supermarket’ cittadini, come si definivano all’epoca (si trattava dell’attuale Conad) e dell’attiguo parcheggio. I lavori indussero gli alunni della quarta C e D delle elementari Carchidio a scrivere al sindaco preoccupati perché temevano che venissero abbattuti anche alcuni secolari platani del viale dello Stradone. Telefonicamente ebbero assicurazione che nessun albero sarebbe stato abbattuto. E così fu.

A cura di Carlo Raggi