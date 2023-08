Nel 1982 lavasecco e ciabattini in piazza

A fine settembre 1982 in piazza Mameli, a Ravenna, le venti lavanderie cittadine per due giorni lavarono gratuitamente; poi seguirono i ciabattini a risuolare le scarpe sempre gratis. L’iniziativa fu della Cna e della Confartigianato Fapa per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul problema dell’abusivismo, soprattutto fra i calzolai, e del difficile ricambio generazionale. Le associazioni artigianali auspicavano un intervento pubblico sia per promuovere corsi di formazione professionale sia per programmare la localizzazione delle lavasecco in base allo sviluppo della città.

A cura di Carlo Raggi